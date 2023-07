Pogačar ou Vingegaard ? Bernard Hinault livre son favori pour le Tour de France 2023

Le Tour de France 2023 est lancé avec un duel qui tient déjà toutes ses promesses, celui entre le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard. Dès la deuxième étape, entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien (en Espagne), les deux cyclistes se sont rendus coup pour coup laissant présager un combat féroce entre les deux leaders d'équipe. Interrogé dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), Bernard Hinault a livré, en exclusivité, son pronostic au micro de Martin Lange : "On va mettre Pogačar", s'est mouillé l'ancien quintuple vainqueur de la Grande Boucle.

"Seul petit hic"...

Bernard Hinault émet toutefois quelques réserves quant à son favori : "Le seul petit hic, c'est qu'on ne connaît pas ses capacités du fait qu'il n'a pas couru pendant deux mois et demi", a-t-il ainsi nuancé. Le Slovène se remet petit à petit de sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège il y a deux mois entraînant de multiples fractures au poignet. Pour le quintuple vainqueur du Tour de France, les Pyrénées dessineront les premières indications de forme entre les deux coureurs. "Quand on aura passé les Pyrénées, je pense qu'on aura une idée de ceux qui sont encore capables de gagner. Je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup", tranche Bernard Hinault.

La lutte entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard devrait se reproduire à chaque étape puisque chaque ligne d'arrivée est synonyme de points bonus, permettant de grapiller des secondes très précieuses pour l'arrivée sur les Champs-Elysées. "S'il y a des bonus de temps en temps à aller chercher, et que j'en ai l'occasion, j'irai", avait promis Tadej Pogačar après l'arrivée de la deuxième étape à Saint-Sébastien. Mais une chose est sûre pour "le Blaireau", le Tour est promis à l'un des deux coureurs : "Il n'y a personne qui peut jouer avec", a fini par conclure l'ancien coureur français.