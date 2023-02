Pédagogie, communication et justification : le tournant donné à l'arbitrage dans le football

Souvent remis en cause cette saison en Ligue 1, l'arbitrage doit connaître un tournant radical. Après le limogeage du Directeur technique de l'arbitrage (DTA) Pascal Garibian en fin d'année dernière, c'est Antony Gautier qui a endossé ce nouveau maillot, lourd de responsabilités. Celui qui a longtemps exercé sur les pelouses connaît bien "la loi" du terrain et donc, les exigences attendues par les joueurs, les entraîneurs mais aussi par les supporters.

Parmi les critiques les plus intenses, l'usage de la VAR mais aussi le trop grand nombre de cartons distribués par les arbitres. La dernière journée de Ligue 1 a été la parfaite illustration des tensions qui règnent actuellement sur les pelouses du championnat de France. Le RC Lens s'est indigné après son match nul contre Brest (1-1), match durant lequel de nombreuses erreurs d'arbitrage ont été relevées dans une vidéo parodique publié sur les réseaux sociaux du club Sang et Or.

Des réformes à venir

Avec la nomination d'Antony Gautier, les clubs espèrent un nouvel arbitrage moins "répressif" et plus pédagogue. Et c'est bien ce que compte mettre en place le nouveau DTA du football en France. Ce dernier entend redonner plus de transparence et retisser un lien entre les joueurs et les arbitres. "J’ai la volonté de rendre encore plus transparent le fonctionnement du VAR même s’il y a toujours une part d’interprétation de l’arbitre", a expliqué Antony Gautier.

Durant l'ère Garibian, les hommes en jaune avaient interdiction de s’exprimer. Un temps bientôt révolu avec Antony Gautier. "La volonté d’ouverture est claire, tout le monde s’exprime sur tous les sujets du football, le seul acteur qui ne le fait pas est l’arbitre. Je suis favorable à une prise de parole mais dans un cadre à définir, dans des contextes nécessitant une communication mais avec, en amont, une formation", a détaillé ce dernier. L’IFAB, l’instance internationale qui régit les règles du jeu, vient d'autoriser, à titre expérimental, les arbitres à communiquer et expliquer aux spectateurs et téléspectateurs leur décision à l’issue du visionnage de la vidéo.

Des changements qui ne pourront qu'améliorer les relations entre les protagonistes sur les terrains de Ligue 1 mais aussi entre les arbitres et les supporters.