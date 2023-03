Paul Pogba de nouveau blessé avec la Juventus, un coup dur avant le rassemblement des Bleus

La saison en enfer continue pour Paul Pogba qui, encore arrêté trois semaines, reste toujours aussi loin de la Juventus Turin et de l'équipe de France, dont il n'a plus porté le maillot depuis un an. À trois jours de la première liste de l'année du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, pour le début des qualifications à l'Euro 2024 contre les Pays-Bas, le 24 mars prochain et l'Irlande, le 27 mars prochain, la Juventus a officialisé lundi matin une "lésion de premier grade à l'adducteur de la cuisse droite" de la "Pioche".

La star des Bleus, qui a ressenti une gêne dimanche matin en s'entraînant à tirer des coups francs, ne pourra reprendre qu'"après la trêve internationale", d'ici "trois semaines", a précisé à l'AFP une source interne au club. Logiquement, le milieu aux 91 sélections ne sera donc pas du prochain rassemblement français et devra donc attendre juin, au mieux, pour retrouver Clairefontaine. Une bien longue parenthèse loin des Bleus, depuis mars 2022, pour celui qui était l'âme des champions du monde 2018 et l'un des candidats naturels au brassard de capitaine après la retraite internationale d'Hugo Lloris.

"Pas la tête à ça"

Pogba n'a pas masqué son abattement en dribblant les supporters qui l'attendaient lundi à la sortie de ses examens en espérant un autographe : "Je n'ai pas la tête à ça, désolé", leur a-t-il lancé en italien. Le coup est d'autant plus rude que le joueur venait enfin de débuter sa saison après s'être blessé fin juillet au genou droit et avoir dû être opéré début septembre, manquant au passage le Mondial-2022.

Recrue star de l'été dernier de la Juve, où il est revenu après six ans passés à Manchester United, celui qui fêtera ses 30 ans dans deux jours a fait ses premières apparitions (35 minutes au total) contre le Torino (4-2) le 28 février et l'AS Rome (0-1) le 5 mars.

Impatience et perplexité

La semaine dernière, le plus gros salaire du vestiaire bianconero (8 millions d'euros annuels, selon la presse) avait été écarté du 1/8 de finale aller de Ligue Europa contre Fribourg (1-0) pour être arrivé en retard la veille. Pogba n'en finit plus de nourrir l'impatience et la perplexité de ses dirigeants mais aussi des tifosi juventini avec cette saison noire où rien ne lui a été épargné, y compris hors des terrains. Il y a eu l'été dernier l'explosion de l'affaire de tentative d'extorsion en bande organisée le visant , dans laquelle est impliquée son frère Mathias Pogba.

Certains tifosi lui ont aussi reproché d'avoir tardé à se faire opérer après sa blessure estivale, misant sur un rétablissement sans intervention avant de devoir s'y résoudre quelques semaines plus tard. Pendant la trêve hivernale, ce sont des photos du joueur à la montagne qui avaient fait réagir, contraignant Pogba à assurer, à travers une vidéo où il faisait semblant skier, qu'il n'avait évidemment pas pris le risque de chausser les skis.

Mais les tifosi n'ont d'autres choix que de patienter un peu plus, comme le rappelle Massimiliano Allegri : "On l'attend, il doit réussir à se relever et redevenir le joueur qu'il était avant", a lancé dimanche soir l'entraîneur. Même si, en coulisses, ses dirigeants le seraient de moins en moins, patients. Selon la Gazzetta dello sport, la Juve n'exclurait pas une séparation en fin de saison, malgré une équation économique quasi-insoluble en raison d'un contrat liant le joueur au club jusqu'en 2026.