Pascal Praud et vous - Yannick Noah capitaine de l'équipe de tennis-fauteuil : «C'est comme un grand frère pour nous tous», souligne Pauline Déroulède

Engagée en simple et en double au tournoi de tennis-fauteuil des Jeux paralympiques de Paris 2024, Pauline Déroulède vise au moins une médaille, et pour cela, elle peut compter sur le soutien de Yannick Noah. Le triple vainqueur de la Coupe Davis et dernier vainqueur tricolore de Roland-Garros, en 1983, est en effet le capitaine de l'équipe de France pour cet événement.

"C'est une chance de l'avoir avec nous, il met les 'good vibes', donc c'est un grand bonheur", relate la joueuse de tennis dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il a une grande expérience du tennis, de la compétition (...) Il a vécu de grandes émotions, donc c'est un peu comme un grand frère pour nous tous", poursuit Pauline Déroulède.