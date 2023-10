Pascal Praud et vous - OM-OL : «La faute est sur ces 50 débiles profonds qui ont attaqué le bus», explique Rudy Manna, porte-parole Alliance Police

Le sommet de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais a viré au cauchemar dimanche soir, sur les coups de 19 heures. Le bus de l'OL a été pris pour cible par des supporters avec des pavés et des fumigènes lancés sur l'engin. Résultat : les vitres ont explosé et des éclats de verre ont touché le visage de l'entraîneur et de son adjoint.

Au micro de Pascal Praud et vous, Rudy Manna, porte-parole Alliance Police, assure que les forces de l'ordre vont "faire le job pour interpeller ces mecs là". Il ajoute : "J'espère, mais j'espère vraiment qu'ils vont avoir des sanctions exemplaires."

"C'est plus possible d'avoir 50 mecs qui attaquent un bus"

Rudy Manna est clair. Pour lui, l'annulation de ce match, entre l'OM et l'OL, est "la faute est sur ces 50 débiles profonds qui ont attaqué le bus". Il aimerait que des sanctions conséquentes soient appliquées sur les premiers concernés comme de l'autre côté de la Manche. "Il y a des hooligans et en Angleterre, ils vont traiter le problème en interdisant l'accès au stade", souligne-t-il.

Le porte-parole du syndicat veut donner le bon exemple, qui passerait par l'interdiction à vie d'entrer dans les stades pour ces supporters. "C'est plus possible d'avoir 50 mecs qui attaquent un bus de joueurs. Ca ne sert à rien, c'est complètement débile. Et en plus, ça amène une image cataclysmique pour la ville de Marseille", regrette, excédé, Rudy Manna.