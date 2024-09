Pascal Praud et vous - L'émotion de Michel Denisot après la mort de Didier Roustan : «J'ai beaucoup de mal à parler de lui maintenant...»

À TF1, puis à Canal+, Michel Denisot a longuement travaillé avec Didier Roustan, décédé à l'âge de 66 ans. De passage dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur, ému, a confié quelques souvenirs vécus aux côtés de celui qui aura marqué le journalisme sportif. "On avait un lien très fort, j'ai beaucoup de mal à parler de lui maintenant... On était très proches puisqu'on faisait un duo de commentateurs pendant plusieurs années. Il y avait un lien particulier", a-t-il souligné au micro d'Europe 1.