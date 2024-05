Pascal Praud et vous - JO Paris 2024 : «L'organisation française m'a démotivé avec ses prix exorbitants», souffle un auditeur

Les JO en France se rapprochent à grands pas, et l'excitation monte chez les fans de sport avec l'arrivée de la flamme olympique ce mercredi à Marseille. Si le spectacle a été grandiose sur le Vieux-Port, ils sont quelques-uns à regretter toutefois les tarifs proposés pour assister aux épreuves à Paris. C'est le cas de Raphaël, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous et habitant à Clermont-Ferrand : "L'organisation française m'a démotivé pour assister physiquement aux compétitions parce que les prix sont exorbitants, et ça ne donne pas vraiment envie de se rendre sur la capitale".