Pascal Praud et vous - Football : «On a l'un des pires Euro du siècle en termes de spectacle», tranche Cédric Chasseur

Avant la seconde demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas et la finale dimanche, 111 buts ont été marqués à l'Euro 2024. Cédric Chasseur, journaliste de sport et envoyé spécial d'Europe 1 au pays hôte, l'Allemagne, estime toutefois qu'il s'agit de "l'un des pires Euro du siècle en termes de spectacle". "Le rythme de la saison et le nombre incalculable de matches sont en train de peser sur l'ensemble des joueurs, sans parler uniquement de l'équipe de France. On voit l'effet de la fatigue sur les joueurs majeurs, notamment les grandes nations hormis l'Espagne. On a assez peu de matches marquants qui ressortent finalement", avance-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.