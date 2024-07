Pascal Praud et vous : découvrez le pronostic de Jacques Vendroux pour le quart de finale de l'Euro, France-Portugal

C'est maintenant ou jamais pour les Bleus. Les hommes de Didier Deschamps affrontent le Portugal de Cristiano Ronaldo, en quart de finale du championnat d'Europe de football. C'est le moment pour les coéquipiers de Kylian Mbappé de retrouver leur efficacité offensive, eux qui n'ont toujours pas marqué de but dans le jeu. Dans Pascal Praud et vous sur Europe 1, Jacques Vendroux estime que l'équipe de France peut passer en demi-finale : "Elle va passer, même si elle est moyenne dans le jeu, elle a toujours mieux fini ses matchs, elle va se retrouver en demi-finale". L'animateur du Studio des Légendes souligne la qualité défensive de cette équipe : "Défense incroyable, digne de Desailly, Thuram ou Blanc, des plus grands joueurs des 30 dernières années sur le plan défensif de l'histoire des Bleus".