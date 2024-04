Paris-2024 : plus de 500 recettes mises au point pour le restaurant des athlètes

"Nous aussi, on s’entraine." Et Charles Guilloy va en avoir besoin. Durant deux mois, il sera tout le chef du plus grand restaurant du monde avec 3.500 places assises, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les 15.000 athlètes du village olympique pour les JO de Paris 2024.

Mettre en avant l'art culinaire français

Et ce chef a mis au point plus de 500 recettes et parmi elles, il y a "un houmous de pois chiche au citron avec des patates douces rôties avec un condiment chimichurri", détaille-t-il. Derrière son épaule, Carole Galissan, diététicienne, veille au grain. "La blanquette de veau par exemple, je lui ai seulement demandé d’être un peu précautionneux sur la sauce, de l’alléger un peu. Je n’ai pas été que la méchante puisqu’il y a aussi des Paris-Brest, des tartes aux citrons...", énumère la professionnelle.

Des gourmandises ainsi que quelques plats imaginés par des grands chefs comme Amandine Chaignot. "On a pris des très jolis croissants que je farcis avec de la purée d’artichaut, un œuf poché et là par-dessus, en finition, on va rajouter quelques copeaux de truffes. L’idée, c'est quand même de représenter le savoir-faire et le terroir français", explique Amandine Chaignot.

Des chefs étoilés présents sur le village comme Alexandre Mazzia, avec trois étoiles à son actif. Avant d'enfiler le tablier, il était basketteur de haut niveau et très excité à l’idée de croiser des stars de la NBA. "Un petit Kévin Durant ou un Stephen Curry, moi, j'ai les yeux qui pétillent", espère le chef. Ouverture des hostilités dès le 12 juillet, deux semaines avant la cérémonie d’ouverture.