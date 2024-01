Open d'Australie : l'exploit des Français Arthur Cazaux et Clara Burel, tombeurs de deux top 10 mondiaux

Performances XXL pour les Français lors du deuxième tour de l'Open d'Australie de tennis. Arthur Cazaux, 21 ans et 122e joueur mondial, a battu un de ses adversaires de jeunesse, le numéro 8 mondial, Holger Rune. Dans le tableau féminin, Clara Burel, 51e joueuse mondiale, se qualifie pour le tour suivant en s'imposant face à l'Américaine Jessica Pegula, numéro 5 mondial. Ça passe également pour Ugo Humbert, tombeur du Chinois Zhizhen Zhang.

"C'était un match de fou, un gros combat"

Avec panache et une autorité bluffante, Arthur Cazaux, bénéficiaire d'une invitation pour participer au tournoi, s'est débarrassé du Danois en quatre sets : 7-6, 6-4, 4-6, 6-3 en trois heures et vingt-deux minutes de jeu. Pour mesurer l'ampleur de l'exploit, son succès en cinq sets au premier tour aux dépens du Serbe Laslo Djere (33e joueur mondial) était son premier en Grand Chelem. Plus fort encore, avant l'Open d'Australie, le Montpelliérain n'avait obtenu d'une seule victoire sur le circuit principal et elle remontait à plus de deux ans et demi (en mai 2021, à Genève, contre Adrian Mannarino).

"C'était un match de fou, un gros combat. Holger (Rune) est un joueur exceptionnel, je le connais depuis longtemps", a déclaré Arthur Cazaux, à la fin de la rencontre. Entré dans le match bille en tête, il a immédiatement renvoyé Holger Rune dans les cordes, et le jeune Danois a visiblement souffert du genou, strappé et massé à plusieurs reprises à partir du troisième set. Prochain adversaire pour Arthur Cazaux : le Néerlandais Tallon Griekspoor, 31e au classement ATP et tombeur d'un autre espoir français, Arthur Fils, en quatre sets.

Un autre Français a brillé à Melbourne ce jeudi. Ugo Humbert, 20e joueur mondial, s'est qualifié pour le troisième tour, après sa victoire contre le Chinois Zhizhen Zhang en quatre sets : 6-2, 5-7, 6-1, 7-6. Son adversaire, 54e à l'ATP, est passé à deux points d'égaliser à deux manches partout, mais Ugo Humbert a ensuite dominé le tie-break du quatrième set pour sceller sa victoire. Le Messin a pu bénéficier du soutien bruyant d'un fort contingent de supporters tricolores : "C'est génial quand tu joues loin de chez toi, qu'il y ait des supporters qui te poussent du début à la fin. Tu as envie de te battre pour eux et de célébrer avec eux".

Première victoire de Clara Burel contre une joueuse du top 10 mondial

70 minutes. C'est le temps qui aura fallu à Clara Burel, 51e au classement ATP et à 22 ans, pour créer l'exploit en battant la numéro 5 mondial, l'Américaine Jessica Pegula en deux sets : 6-4, 6-2. Finaliste du tournoi junior il y a six ans, la jeune Française récolte sa première victoire contre une joueuse du top 10. Clara Burel accède au troisième tour d'un tournoi majeur pour la quatrième fois de sa carrière (Roland Garros en 2020 et US Open en 2022 et 2023).

Un troisième tour qui verra un duel 100% Français puisqu'elle retrouvera Océane Dodin, qui atteint ce stade de la compétition pour la première fois de sa carrière à 27 ans, après avoir éliminé en deux sets l'Italienne Martina Trevisan. Une confrontation qui assure à la France d'avoir au moins une représentante lors de la deuxième semaine du tournoi.