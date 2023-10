Rolex Paris Masters 2023 : la pépite Arthur Fils, la relève du tennis français ?

Arthur Fils fait une saison exceptionnelle. Âgé de seulement 19 ans, le 36e joueur au classement ATP continue son ascension dans la hiérarchie du tennis mondial. Et sans doute grâce à un duo qui l'entoure, composé de Sébastien Grosjean et de Sergi Bruguera, deux anciens du top 5 mondial. Un duo qui avait permis à Richard Gasquet, en 2015, de retrouver une place parmi les 10 meilleurs tennismen de la planète.

"C'est un exemple, Arthur a envie de gagner"

Ce choix est celui de l'indépendance pour Arthur Fils. Il quitte ainsi le giron fédéral comme on quitte le domicile familial : "Je commence à grandir et puis, à un moment, il faut prendre son envol. Donc c'est pour ça que j'ai fait des choix forts, mais j'ai confiance en mes choix. J'espère que ça va payer et que ça me mènera haut", déclare-t-il.

Une décision validée par la Fédération française de tennis (FTT) qui encourage même les autres espoirs de la discipline à marcher dans les pas du jeune prodige. "C'est un exemple, je pense qu'il est à suivre, on est ravi de voir le professionnalisme qui est dégagé derrière sa personnalité. Arthur a envie de gagner, il regarde loin et cette ambition est justifiée par des moyens qu'il se donne pour y arriver", estime Gilles Moretton, le président de la FFT.

Vainqueur de son premier tournoi à Lyon au printemps, finaliste à Anvers il y a 15 jours, Arthur Fils rêve désormais d'un premier quart de finale en carrière en Masters 1000. Un quart hypothétique où il pourrait retrouver un certain numéro 1 mondial, Novak Djokovic.