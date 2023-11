Masters 1000 de Paris : hécatombe pour la France, seul Ugo Humbert reste dans la compétition

Au Masters 1000 de Paris, nous ne sommes pas très loin de la catastrophe industrielle pour les joueurs français. Des huit joueurs français engagés au premier tour, Ugo Humbert (26e) est le seul à s'être qualifié pour le deuxième tour, une contre-performance inédite dans l'histoire du tournoi parisien.

Ugo Humbert - Alexander Zverev

Dans l'histoire de Bercy, le clan français n'avait vécu jamais vécu pareille déroute. Exit Arthur Fils, absent des débats contre l'Allemand Daniel Altmaier. Exit aussi Gaël Monfils (79e joueur mondial) s'est battu mais a fini par s'incliner malgré une balle de match face à l'Argentin Francisco Cerundolo. Seul rescapé, le numéro un français Ugo Humbert, tombeur de l'Américain Marcos Giron en deux sets. Plutôt philosophe, le Français prend son rôle de porte-drapeau du tennis français avec un certain détachement.

"Non, ça ne change rien. Moi, je fais mon truc depuis un an et c'est déjà de me concentrer sur ce que j'ai à faire et je trouve que je le fais plutôt bien. Donc il n'y a pas de pression, j'essaye simplement de faire mon max. Je suis quasiment à mon meilleur classement. J'ai bien joué ces dernières semaines. C'est un des tournois que j'aime le plus en France. La suite, c'est du bonus pour moi donc je suis très relax", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Ugo Humbert, qui aura fort à faire ce mercredi puisqu'il retrouvera sur sa route l'Allemand Alexander Zverev, neuvième joueur mondial.