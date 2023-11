«On ne vit qu'une seule fois» : Bernard Laporte revient sur sa nomination à la tête de Montpellier

Bernard Laporte fait son grand retour dès samedi près des terrains de rugby. L'ancien président de la Fédération française de rugby a repris du service à Montpellier. Il a été nommé à la tête du club héraultais le week-end dernier par Mohed Altrad, malgré une condamnation commune pour un pacte de corruption. Montpellier accueille samedi Oyonnax et Bernard Laporte a comme mission de redresser au plus vite le club. Pour l'occasion, le nouveau directeur du Montpellier Hérault Rugby est l'invité de l'émissions Le studio des légendes. Au micro de Jacques Vendroux, il revient sur sa nouvelle fonction.

"On ne vit qu'une fois"

Une arrivée qui fait polémique. Bernard Laporte va tenter de sauver Montpellier, dernier du Top 14. L'ancien président de la Fédération française de rugby, condamné à deux ans de prison avec sursis, était sous le coup d'une interdiction d'exercer des fonctions en lien avec le rugby. Mais si cette nomination fait couler beaucoup d'encre, c'est aussi parce qu'il s'agit du club de Mohed Altrad, lui aussi condamné en 2022 dans cette affaire de corruption liée notamment au parrainage du maillot du XV de France. Mais Bernard Laporte, qui a fait appel, n'a pas hésité à replonger dans le grand bain.

"Voyant effectivement un club complétement à la dérive, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'un dernier challenge et de rembobiner. On ne vit qu'une fois comme on dit", se réjouit l'ancien patron du rugby français. Et Bernard Laporte a pris tout de suite des décisions. Le nouveau directeur de rugby de Montpellier a nommé un nouvel entraîneur, Patrice Collazo, et a rencontré les joueurs. "Il y a beaucoup de joueurs que je ne connaissais pas. Moi, ça fait plus de sept ans que j'ai arrêté. Il a fallu créer un staff et là, je suis ravi de l'avoir fait en trois heures. L'entrainement, c'est bien, mais il faut concrétiser", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

L'ancien secrétaire d'État aux sports espère que Montpellier, qui reste sur six revers consécutifs, va redresser la barre dès ce samedi face à Oyonnax.