"On est très fier de lui" : Benzema de retour sur ses terres lyonnaises avec les Bleus

L'équipe de France, escortée par les doutes et les pépins physiques, boucle sa rentrée de septembre en recevant la Finlande mardi (20h45) à Lyon, un rendez-vous à ne pas rater pour Didier Deschamps qui patine sur la route du Mondial 2022. Et parmi les joueurs probablement alignés par le sélectionneur, Karim Benzema. Après son retour avec les Bleus, ce dernier revient ce soir sur ses terres pour frôler 12 ans après son départ au Real Madrid la pelouse du Groupama Stadium de Lyon-Décines.

Un bonheur pour ses supporters et pour ceux qui l'ont vu depuis tout petit, à Bron, là où il a grandi. "Il tapait toute la journée avec son ballon dans le mur de la maison et son club était là, juste derrière". Jacky s'en souvient encore. C'est ici, sur ce modeste terrain entouré de barres d'immeubles, que Karim Benzema a commencé le football. Alors le voir revenir à Lyon avec le maillot bleu est forcément émouvant. "C'est vrai que quand on a une sommité dans le football comme ça, ça fait plaisir. Et s'il pouvait resigner ici à Lyon, ça ferait plaisir à tout le monde", affirme cet habitant.

"C'est comme mon fils"

À quelques mètres de l'école primaire Jean-Moulin, où la star des Bleus a fait une partie de sa scolarité, Louisa, la maman de son meilleur ami d'enfance, habite toujours là. "C'est comme mon fils. Il venait toujours à la maison. Je suis sa deuxième maman", s'amuse-t-elle. Le footballeur venait en effet régulièrement manger une escalope-frites chez elle, et elle se souvient d'un jeune garçon bien élevé. "C'est quelqu'un de réservé, de très pudique. On est très fier de lui", assure-t-elle encore.

Mais si elle se réjouit de voir Karim Benzema jouer à Lyon mardi soir, elle a aussi une petite idée derrière la tête. "Il faut appeler notre ami Zizou, parce que c'est quand même le père spirituel de Karim", lance-t-elle. Alors en attendant qui sait peut-être une association Zidane-Benzema chez les Bleus, les habitants du quartier de Terraillon espèrent que l'enfant du pays marquera au moins un but ce soir dans le stade de son club formateur.