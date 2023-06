«On est en ordre de marche» : le maire de Saint-Germain-en-Laye prêt à accueillir le Stade Français au Camp des Loges

Le football s'en va mais le rugby arrive. La Ville de Saint-Germain-en-Laye, qui accueille le Camp des Loges, mythique centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, va désormais accueillir l'équipe de rugby du Stade Français. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), le maire de la ville Arnaud Péricard s'est dit heureux d'accueillir le club francilien. "On a su convaincre le Stade Français qu'on avait besoin d'eux", a déclaré ce dernier au micro de Lionel Rosso.

Vote en Conseil d'administration

Pour se faire, un vote en Conseil municipal est prévu d'ici dix jours. S'ensuivra un vote au sein du Conseil d'administration du club de rugby début juillet. "La signature devrait intervenir après le 5 juillet, date du Conseil d'administration du Stade Français. Mais on a déjà l'accord de principe", a assuré Arnaud Péricard. L'installation du Stade Français à Saint-Germain-en-Laye est prévu "à l'été 2024".

"On a travaillé avec les équipes techniques du Paris Saint-Germain et du Stade Français et de la Ville de Saint-Germain. C'est un projet qu'on a fait à trois. On a défini les besoins, le cahier des charges, les extensions, la nature des terrains. On est en ordre de marche", a ensuite expliqué le maire de la Ville dans Europe 1 Sport. Le club de rugby francilien cherchait un nouveau lieu d'entraînement, plus grand que le stade Jean-Bouin. Au camp des Loges, les coéquipiers de Morgan Parra bénéficieront d'un terrain en herbe et d'un autre synthétique. L'accent va être mis sur le volet écologique comme l'a dévoilé Arnaud Péricard: "Avec le Stade Français, on a pris une approche écologique pour les entraînements. Le Paris Saint-Germain s'entraîne aujourd'hui sur des terrains chauffants. On a donc pris le parti de supprimer le chauffage des terrains qui abouti aussi à une réduction des coûts d'entretien et des coûts de maintenance." Le coût total de ce nouveau centre flambant neuf pour le Stade Français avoisinera les 4 millions d'euros.