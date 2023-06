«On ne laissera pas détricoter le rugby» : le secrétaire général de la FFR Christian Dullin cash après les élections

À trois mois de son Mondial, le rugby français a désigné mercredi son nouveau patron, Florian Grill, président d'une Fédération (FFR) d'où avait été éjecté en janvier l'emblématique Bernard Laporte après sa condamnation par la justice. Battu lors de ces élections, et soutien de longue date de Bernard Laporte, le secrétaire général de la FFR Christian Dullin a réagi en exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1). "On ne fera pas de compromis quand on nous proposera des solutions qui vont à l'encontre de ce que l'on pense. On ne laissera pas détricoter le rugby", a clamé ce dernier au micro de Lionel Rosso.

Elections démocratiques

Grill, chef de file du collectif 'Ovale Ensemble' et élu à 58,14% par les quelque 1.900 clubs français, est un opposant de longue date de Laporte, dont les proches soutenaient la candidature de Patrick Buisson, largement battu. "On a mis en place la démocratie à la Fédération française de rugby. Donc on se doit d'appliquer les règles. Les clubs ont fait un choix, on le regarde, on l'accepte", a tout de même assuré Christian Dullin.

Une élection qui ne remet en aucun cause l'organisation du Mondial, selon ce dernier : "Je me suis battu avec Bernard (Laporte). Mais on n'a pas le droit de mettre en porte-à-faux la Coupe du monde par rapport à une histoire interne. Donc je pense qu'on va tous être intelligents pour ne pas perturber cet événement. On est tous pour que le rugby évolue dans le bon sens."

Grill jusqu'en 2024

Entrepreneur, le président de la Ligue Île-de-France est en poste jusqu'à fin 2024, le temps d'achever le second mandat, interrompu, de Laporte. Le siège est en effet vacant depuis le départ le 27 janvier de l'ex-homme fort de la FFR après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis. Il avait été jugé coupable d'avoir noué un "pacte de corruption" avec l'homme d'affaires et président du club de Montpellier Mohed Altrad, une décision qu'il a contestée en faisant appel.

L'opposition à Laporte au sein du comité directeur de la Fédération, incarnée par Grill, 57 ans, avait alors démissionné en bloc. Un président par intérim, le trésorier de la FFR, Alexandre Martinez, avait ensuite été nommé pour gérer les affaires courantes. Fin mai, onze des douze sièges vacants (sur quarante au total) au comité directeur, le "gouvernement" du rugby français, ont été remportés par la liste d'opposition, qui y reste néanmoins toujours minoritaire. Grill va donc devoir composer avec des proches de Laporte. Christian Dullin, qui appartient donc à l'opposition, ne se mettra pas en travers de la route de Florian Grill si les décisions font sens.