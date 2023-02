«On a peur de personne !» : les Marseillais attendent de pied ferme le PSG ce dimanche

Marseille attend le Paris-Saint-Germain au Vélodrome ce dimanche soir, pour la deuxième fois en un mois. Une rencontre au sommet à suivre sur Europe 1 sport, qui sera digne des plus grandes rencontres entre les deux villes ennemies. Car, lors de la précédente rencontre, les Marseillais ont éliminé Paris en Coupe de France. Cette fois, ils espèrent se rapprocher du PSG au classement de la Ligue 1. Alors, dans la cité phocéenne, les supporters comptent les jours et les heures avant le match.

"Tout le monde est chaud, très très chaud", explique Manon au micro d'Europe 1, fervente supportrice de l'Olympique de Marseille. "Ça fait bien deux semaines (...) qu'on se motive. Avec mon voisin, on a collé des stickers sur la porte de l'ascenseur, et on se motive" entre nous, poursuit-elle.

"On va gagner, c'est sûr"

Mais le scénario n'est plus le même avec le PSG qui peut compter cette fois-ci sur Kylian Mbappé. "On a peur de personne !" assure un autre supporter. "Qu'il y ait Mbappé, Maradona... On va gagner (...), c'est sûr", continue le Marseillais. L'euphorie est totale, d'autant qu'un succès relancerait totalement le championnat.

"Il faut tout donner comme eux vont tout donner, je pense. Ce match est déterminant. On va vraiment voir si on a quelque chose à jouer au niveau du titre cette année", estime un autre supporter de l'OM. Et la pression est grande pour les joueurs. Un succès ce dimanche verrait l'Olympique de Marseille revenir à deux petits points seulement du PSG.