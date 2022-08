OM-Milan : les supporters marseillais en colère après une nouvelle défaite inquiétante

Une nouvelle défaite (très) inquiétante. Pour son dernier match de préparation, l'Olympique de Marseille recevait le Milan pour une soirée de gala. Mais devant leurs 65.000 spectateurs, les hommes d'Igor Tudor ont une nouvelle fois déçu. Battu 0-2 par les champions d'Italie en titre, les Marseillais bouclent une préparation difficile avec une seule victoire au compteur (contre une équipe amateur), trois défaites et un match nul.

"On ne sera pas trop patients"

Une situation qui agace forcément les supporters de la cité phocéenne : "Il ne faudrait pas trop se baser sur les matchs amicaux. Mais là, ça engendre rien de bon, on va dire. C'est un match amical, on va attendre un petit peu, mais on ne sera pas trop patient, je pense", explique Melvin.

Un constat partagé par Frédéric qui a trouvé les "joueurs livides et pas motivés. Même l'ambiance n'était pas au rendez-vous, le virage sud ne chantait plus".

Un problème Igor Tudor ?

Trois matches sans victoire pour Antony, c'est un signe que le nouvel entraîneur Igor Tudor n'est peut-être pas le meilleur choix pour l'OM. "Après la philosophie de jeu, ce n'est pas du tout la même parce qu'on a changé d'entraîneur en début de saison. Dans les préparations, ça aide pas, c'est sûr. Mais après, pour n'avoir rien au bout de trois matches déjà avec cet entraîneur, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Il y a du souci à se faire, je pense pour la saison", lance-t-il.

À une semaine du premier match en Ligue 1 pour l'OM, sur le parvis du Vélodrome, on attend le nouvel entraîneur au tournant. : il doit faire ses preuves et vite, selon les supporters.