OL-OM : l'équipe de Laurent Blanc espère encore obtenir sa place pour la Ligue Europa

Lens a balayé Monaco samedi soir 3 buts à 0 et reprend provisoirement la deuxième place du championnat à l'OM, qui joue ce soir à Lyon. Un match très important pour les deux équipes, notamment du côté de l'OL qui n'a presque plus le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place en Coupe d'Europe.

"Il faut faire un parcours hors norme pour obtenir la cinquième place"

L'Olympique Lyonnais n'est pas loin de confirmer son renouveau de 2023. Après une première moitié de saison très loin des standards du club, l'équipe de Laurent Blanc est tout simplement celle qui a engrangé le plus de points sur la phase retour du championnat. Une statistique qui n'a pas échappé au technicien alésien. "J'ai l'impression qu'il n'y avait personne qui y avait pensé", sourit Laurent Blanc. "C'est une très bonne chose, mais effectivement, dans les matchs retour, on prend des points".

25 points pris, cela permet à Lyon de rêver d'Europe. Seulement trois points derrière le Stade Rennais qui pointe à la sixième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Là encore, Laurent Blanc sait qu'il faudra faire un sans-faute pour atteindre un objectif qui semblait inatteignable il y a encore quelques mois. "Il faut vraiment faire un parcours hors norme pour obtenir la cinquième place, on le sait tous. Jouons les matches et on verra ce qui se passe, il faut gagner les points. D'où on part, ce serait extraordinaire, ce serait un exploit de la jouer."

Un exploit attendu par le peuple lyonnais pour éviter une deuxième saison d'affilée sans Coupe d'Europe, ce qui n'est plus arrivé depuis 1992. Mais il faudra d'abord battre Marseille, qui n'a plus été défait à l'extérieur en championnat depuis le 16 octobre 2022.