Lens-Monaco : un match décisif pour les deux clubs qui rêvent de Ligue des Champions

Alors que le PSG se rapproche un peu plus de son 11e titre de champion de France, ce samedi soir aura lieu le choc très attendu entre le troisième et le quatrième : Lens reçoit Monaco à 21 heures. Les deux clubs sont à la lutte pour les places européennes et rêvent toujours de la Ligue des champions. Lens est à un tournant de sa saison. Avant de recevoir Marseille début mai, les Sang et Or veulent gagner une première bataille face à un concurrent direct : Monaco.

Une des meilleures saisons de l'histoire du club de Lens

Les Lensois, qui viennent de s'incliner au Parc des Princes face au PSG, ont dit adieu au titre, mais pas à la Ligue des champions. Pour autant, les Sang et Or, qui réalisent une des meilleures saisons de leur histoire, ne se mettent pas de pression. "Si les joueurs se disent tous les cinq minutes 'on va être en Ligue des champions, Coupe d'Europe, titres cinquième place, quatrième...' On n'avance pas avec ça, on se pollue", explique l'entraîneur nordiste Franck Haise. "Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui les intéresse, c'est qu'on soit en mesure de jouer notre foot."

En face, Monaco, qui n'a que deux points de retard, peut prendre la troisième place à Lens. Il faudra pour cela réaliser une meilleure performance qu'à l'aller : défaite 4 buts à 1. Philippe Clément, entraîneur de l'ASM, deuxième meilleure attaque après le PSG, s'attend à un match spectaculaire. "C'est un match très intéressant avec deux équipes qui attaquent, qui jouent un foot offensif." Un match avec beaucoup de décibels. Le stade Bollaert sera plein ce soir.