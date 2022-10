Nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc se lance dans une «course contre la montre»

C'est un Laurent Blanc tout sourire qui s'est présenté devant la presse ce lundi au Groupama Stadium de Lyon. Officiellement nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais ce dimanche, comme vous le révélait Europe 1, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, passé par le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux est de retour en France après six années passées aux oubliettes.

L'ancien défenseur retrouve en effet un club digne de son standing après une expérience exotique qui s'est mal terminée au Qatar. Son arrivée à l'OL semble satisfaire tout le monde et notamment le président Jean-Michel Aulas, très mécontent de la mauvaise passe de son club, seulement 9e de Ligue 1 après quatre défaites et un nul sur les cinq derniers matches. "Je suis heureux aujourd'hui. J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc comme l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Quand on a eu la certitude que les choses pouvaient se faire, on a foncé. Bienvenue Laurent, à toi de jouer !", a lancé le dirigeant de 73 ans.

"Il nous faudra du temps"

L'arrivée de Laurent Blanc représente une éclaircie pour Jean-Michel Aulas et l'OL. D'autant que le mariage aurait pu avoir lieu il y a trois ans au moment du limogeage du Brésilien Sylvinho. Finalement, c'est Rudi Garcia qui avait été choisi. Connu pour son amour du beau jeu, Laurent Blanc va d'abord devoir jouer le rôle de pompier de service pour stopper la spirale des mauvais résultats. Pour l'instant, c'est d'ailleurs sa seule ambition.

"L'urgence, c'est surtout en termes de points. Il faut prendre des points donc pour l'instant, je ne vais pas faire le gars qui veut mettre le beau jeu avant tout. On est dans une course contre la montre parce qu'on a besoin de points et dans un deuxième temps, il y aura un système, une philosophie, une vision des choses à mettre en place. Mais il nous faudra du temps", a-t-il insisté.

Il faudra certainement attendre la deuxième partie de saison, après la Coupe du monde, pour voir du jeu léché à l'Olympique Lyonnais. Pour y parvenir, Laurent Blanc compte s'appuyer sur une préparation physique poussée, promettant à ses joueurs "de la sueur". Un discours qui, sans nul doute, plaira aux supporters.