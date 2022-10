INFO EUROPE 1 - Le trophée de la Coupe du monde de football à Paris sous haute surveillance

D’après différentes sources concordantes jointes par Europe 1, le mythique trophée de la Coupe du monde de football est arrivé ce jeudi pour quelques jours dans la capitale française. Il devrait être exposé jusqu’au 11 octobre et "logera" dans un grand hôtel parisien, tout près du Trocadéro. Le trophée bénéficie d’un traitement comparable à celui des hautes personnalités. Deux niveaux de sécurité ont en effet été mis en place autour de la Fifa, organisateur de l’événement, par le groupe hôtelier et la préfecture de police de Paris. Le trophée dormira dans un coffre-fort ultra-sécurisé durant son séjour.

La crainte d’une "action médiatique" contre la Coupe du monde au Qatar

Selon une source proche de l’opération, les services de renseignement de la Préfecture de police de Paris ont identifié plusieurs appels possibles à des opérations de protestation autour du trophée, notamment des associations altermondialistes, en raison des polémiques liées à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Le collectif "Carton rouge pour le Qatar" est ainsi susceptible d’organiser une "action médiatique", selon une source policière, lors d’un de ces événements.

Traditionnellement, le trophée est exposé dans plusieurs pays du monde avant la compétition. Pour l’instant, aucune modification du programme n’est prévue. Plusieurs opérations de promotion et de sponsoring, dont certaines au Trocadéro, sont prévues dans la capitale française. Sous haute surveillance. Vendredi et samedi, la Coupe du monde doit notamment être exposée sur une péniche sur la Seine et au premier étage de la Tour Eiffel. Dimanche, elle devrait être visible au stade Pierre-de-Coubertin à l’occasion d’un tournoi de futsal organisé par la Fédération Française de Football (FFF).