Neymar fait son grand retour parmi les titulaires du PSG... sous les sifflets

Les premières minutes de Neymar ont été compliqué, samedi, lors du match de Ligue 1 entre le Paris-Saint-Germain (PSG) et Strasbourg. L'attaquant parisien a été sifflé par les supporteurs du PSG. En cause, son départ avorté du club de la capitale cet été. Les supporteurs parisiens n'ont pas digéré l'indécision de la star brésilienne et certaines de ses sorties médiatiques.

Copieusement sifflé et conspué à chacune de ses touches de balles, insulté par le public du Parc des Princes à travers chants et banderoles - l'une d'elle invitant le père de la star à mettre son fils en vente dans un quartier de prostitution carioca... -, le retour n'a, comme attendu, pas été une partie de plaisir.

C'est ballon au pied qu'il va devoir reconquérir le cœur des supporteurs. Neymar a démarré la rencontre comme titulaire sur le front de l'attaque. Il avait déjà été sifflé lors de l'annonce par le speaker de la composition des équipes, quelques minutes avant le coup d'envoi.

L'ancien Barcelonais, qui n'a pas rejoint son ex-club malgré son souhait à peine caché de le retrouver, n'avait plus évolué sous les couleurs du club de la capitale depuis le mois de mai 2019, lors d'un match de L1 à Angers. Depuis, il a enchaîné suspension, blessure et mise à l'écart du groupe le temps de clarifier la situation sur son hypothétique transfert.

En tribune, les chants et autres banderoles ne sont pas tendres...