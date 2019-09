Va-t-on retrouver le grand Neymar ?

LE DÉBAT

Quand Neymar rejouera-t-il avec le maillot du PSG ? La question est posée, maintenant que le mercato est fermé et que la trêve internationale est terminée. Le retour de la star parisienne pourrait intervenir dès ce samedi contre Strasbourg au Parc des Princes.

Le retour du joueur Brésilien, auteur d'une prestation de haut niveau contre la Colombie, marquée par un but et une passe décisive, est surveillé de près dans la capitale. Dans les Grands débats d'Europe 1 Sport, Lionel Rosso et son équipe ont débattu du cas Neymar.

Et tout le monde s'accorde sur le niveau exceptionnel du numéro 10 parisien. "Il faut quand même mesurer à quel point ce joueur écrase, a écrasé les matches, que ce soit au Mondial 2014, avec le PSG, aux Jeux Olympiques. Il faut quand même séparer le carnaval du joueur. Et puis il y a les statistiques", commente Grégory Schneider, journaliste à Libération. "On est sur du Eusebio, du Pelé", ajoute Jean-François Peres, le chef du service des sports d'Europe 1. "Il faut dire la vérité : quand il est sur le terrain et que vous aimez le football, on a envie de le regarder", rajoute Grégory Schneider.

Le hic réside dans son rapport aux supporters parisiens. Entre eux et lui, le divorce semble consommé depuis qu'il a annoncé vouloir rejoindre le FC Barcelone après avoir expliqué que l'un de ses meilleurs souvenirs footballistiques était le 6-1 infligé par le Barça au PSG lors de la désormais célèbre "Remontada" en 8e de finale retour de la Ligue des champions 2017.

"Les premiers pas vont être compliqués avec les supporters. Le public parisien a changé depuis quelques années. C'est un public un peu Disneyland aujourd'hui. Ce public-là, je lui fais confiance pour rapidement changer d'avis. Maintenant, que les ultras du PSG l'aient un peu en travers de la gorge, et ils l'auront toujours. Mais en même temps, on ne va pas se mentir, s'il les fait gagner des matches, et notamment en Ligue des champions contre des grandes équipes", a résumé Nabil Djellit.