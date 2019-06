Neymar est-il en train de devenir un boulet pour ses sponsors ?

ON DÉCRYPTE

C'était il y a deux ans. Après des mois de rumeurs, Neymar arrivait comme un dieu au PSG, pour un transfert au montant vertigineux de 222 millions d'euros. Mais aujourd'hui, il est peut-être en train de devenir un boulet pour ses sponsors, qui risquent bien de lâcher l'attaquant star, en proie à plusieurs "difficultés" ces dernières semaines, à commencer sur le plan judiciaire.

La déliquescence de l'image du joueur

Nike, principal sponsor du joueur, assure qu'elle est "très inquiète" et qu'elle va suivre l’accusation de viol qui le vise au Brésil "de près". Mastercard, autre sponsor du n°10, a carrément renoncé à une campagne publicitaire avec lui. A travers ces deux annonces, on voit bien que Neymar est en train de perdre en crédibilité, que son image est ternie. Ce sont des détails au regard des graves accusations qui pèsent sur lui, mais qui en disent long sur la déliquescence de l'image du joueur. Et puis Neymar s'est en plus blessé, sans parler de son soutien inconditionnel à Bolsonaro, qui divise énormément. Pas étonnant que les sponsors soient gênés.

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Dans ce contexte, les rumeurs sont reparties de plus belle. En Espagne, on assure ainsi que Neymar réfléchirait à son avenir au PSG, un peu las du manque d'égard du public français, et ayant aussi besoin de changer d'air. Neymar, la star que tout le monde désirait encore il y a un an, est donc en train de devenir un boulet bien encombrant...