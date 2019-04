Neymar s'affiche avec Jair Bolsonaro et Benjamin Netanyahou

La star de la sélection auriverde et du PSG Neymar apparaît dans une vidéo aux côtés du président brésilien Jair Bolsonaro et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'invite en Israël.

"Israël, nous arrivons !" La courte vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par le président Bolsonaro lors de sa visite en Israël. On y voit le chef de l'État brésilien, souriant, passer la parole à Netanyahou, qui lance en anglais à Neymar et son ami surfeur Gabriel Medina : "S'il vous plait, venez chez nous. Vous êtes tous les deux invités, Neymar et Medina, ramenez tout le monde avec vous !". "Bonjour Bibi (surnom de Benjamin Netanyahou) et Bolsonaro. Merci de nous inviter. Israël, nous arrivons !", répond Neymar, à distance, à la fin de la vidéo.

- Netanyahu, Bolsonaro, Neymar e Medina pelo Sucesso de Brasil e Israel. pic.twitter.com/ixoyspZEyI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2 avril 2019

Le monde du football brésilien partagé. Au Brésil, plusieurs ex-gloires du football comme Ronaldinho et Rivaldo, champions du monde en 2002, avaient déclaré publiquement qu'ils voteraient Bolsonaro pendant la campagne. Certains joueurs, plus rares, ont regretté l'élection du président d'extrême-droite, comme l'ancien Lyonnais Juninho ou l'ex-Parisien Rai.