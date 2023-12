NBA : «Ne reviens pas», le choix musical douteux des Spurs lors de l'hommage à Tony Parker

C'est dans une salle totalement acquise à sa cause, dans laquelle il a fondé sa légende outre-Atlantique, que Tony Parker faisait son retour dimanche soir. L'AT&T Center de San Antonio aura vu le basketteur Français devenir l'un des joueurs emblématiques de la franchise texane, au sein de laquelle il a disputé plus de 1.200 matchs et remporté quatre titres NBA. Intronisé au All of Fame en avril dernier, sorte de panthéon du basket américain, "TP" était donc mis à l'honneur, ce dimanche, à la mi-temps du match entre les Spurs et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Son maillot a de nouveau été retiré, c'est-à-dire accroché au plafond de la salle, mais enrichi, cette fois-ci, de la mention "All of Fame".

Après la diffusion, sur les écrans géants, de son discours prononcé le 12 août dernier à Springfield, dans le Connecticut, où siège le All of Fame, l'ancien capitaine de l'équipe de France a pris la parole pour s'adresser à un public qui l'a tant acclamé pendant plus de 15 ans. "J'ai été très nostalgique ces derniers temps. C'est agréable de revoir ces souvenirs, et vous êtes de loin les meilleurs fans du monde. Merci pour votre soutien. Vous m'avez tous adopté. San Antonio est ma maison et le restera toujours. Merci beaucoup", a-t-il notamment déclaré.

"Prends tes affaires, rentre chez toi"

Tout se déroulait donc comme prévu jusqu'à ce qu'une chanson pour le moins inattendue ne résonne dans la salle des Spurs. Il s'agissait du tube des rappeurs français Gradur et Heuss l'Enfoiré, intitulé "Ne reviens pas" et dont les paroles "Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi" ne semblent pas très appropriées au moment de rendre hommage à l'une des icônes de la franchise.

“Bae ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas”



Le choix du son des Spurs lors de l’hommage à Tony Parker pic.twitter.com/4441Jae9sw — Basket-Infos (@Basket_Infos) December 18, 2023

Autre fausse note de la soirée : la défaite cuisante de San Antonio face aux Pelicans (110-146) malgré un bon Victor Wembanyama (17 points, 13 rebonds). Les Spurs, qui avaient mis fin à leur série de 18 défaites consécutives en battant les Lakers de Los Angeles vendredi soir, retombent dans leurs travers et restent englués à la 15e et dernière place de la conférence ouest.