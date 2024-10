Natation :Trois succès et quatre records de France pour Léon Marchand à Shanghai

Trois finales remportées sur quatre et quatre records de France: Léon Marchand avait la cadence pour sa compétition de reprise après ses exploits olympiques, ce week-end lors de l'étape de Shanghai de la Coupe du monde en petit bassin.

Victoires et records établis

Après ses victoires vendredi et samedi sur 100 m et 200 m 4 nages, avec à chaque fois un record de France et même d'Europe pour le 200 m 4 nages, le quadruple champion olympique de Paris a remporté dimanche le 400 m 4 nages. Avec un temps de 4:00.03, Marchand, 22 ans, a pulvérisé le record de France de la distance en bassin de 25 m, établi en 2012 par Jérémy Stravius (4:06.85). Il s'est imposé devant l'Italien Alberto Razzetti et le Néo-Zélandais Lewis Clareburt.

Déclarations de Léon Marchand

"J'avais oublié à quel point le 400 m 4 nages faisait mal. Je pense que j'y suis allé trop fort sur le papillon. Il faut jongler entre les nuances de chacune de mes coulées et sur le timing de mes courses. Je pousse mon corps à bout et cela a été un vrai défi de courir avec tous ces gars. Mais c'est pour cela que nous sommes ici", a déclaré le Toulousain.

Pour sa quatrième et dernière finale du week-end, le 200 m brasse, Léon Marchand s'est montré encore une fois intraitable avec les records hexagonaux même s'il est cette fois resté au pied du podium.

Record du monde de Noè Ponti

Avec un temps de 2:02.99, il a été devancé par l'Australien Joshua Yong, vainqueur en 2:01.67, le Chinois Haiyang Qin et le Néerlandais Caspar Corbeau. Mais le record de France d'Antoine Viquerat de 2:03.33, qui datait de 2022, est tombé. Le Suisse Noè Ponti a battu le record du monde du 50 m papillon dimanche, le premier de sa carrière, avec un chrono de 21.67 pendant les séries et un temps de 21.68 lors de la finale.

Léon Marchand doit désormais participer aux deux prochaines étapes de la Coupe du monde en bassin de 25 m, à Incheon (Corée du Sud, du 24 au 26 octobre) et à Singapour (31 octobre-2 novembre).

De quoi préparer au mieux les Championnats du monde en bassin de 25 m, à Budapest du 10 au 15 décembre.