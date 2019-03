Nadal accuse le ciment d'abîmer le corps des joueurs de tennis

"Quand on regarde tous les autres sports, c'est difficile de trouver un sport qui se pratique à haut niveau sur une surface aussi dure que le tennis avec le ciment, surtout quand on voit tous les changements de direction brutaux que nous faisons en match", a expliqué Rafael Nadal après sa qualification pour les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells, vendredi. Le N.2 mondial a dit espérer que le tennis se jouera un jour sur une surface moins traumatisante

"Je ne parle pas uniquement pour la carrière des joueurs, mais aussi pour leur après-carrière". "J'aime jouer sur surface dure, mais mon corps moins. Je ne suis pas le seul à être confronté à ce problème", a poursuivi l'Espagnol, touché au genou droit lors de son quart de finale contre le Russe Karen Khachanov 7-6 (7/2), 7-6 (7/2). "Ce serait bien que dans quelques années, dans 15 ou 20 ans, on mette au point une surface moins traumatisante pour les organismes", a lancé l'Espagnol, qui s'est défendu de plaider pour sa surface de prédilection, la terre battue. Mais "le circuit ne va pas changer comme ça", a-t-il estimé.

"Je ne parle pas uniquement pour la carrière des joueurs, mais aussi pour leur après-carrière. On va peut-être en payer le prix quand on aura 45 ans ou plus et ce ne sera pas très beau. Quand on voit comment d'anciens joueurs marchent, c'est dur parfois", a-t-il conclu.