MotoGP/Valence : Martin retarde le sacre annoncé de Bagnaia

Jorge Martin n'a pas dit son dernier mot ! L'Espagnol a tenté le tout pour le tout et a remporté samedi le sprint du GP de Valence, dernière manche de la saison, retardant le sacré annoncé de l'Italien Francesco Bagnaia, seulement cinquième.

Le pilote Ducati-Pramac a ainsi confirmé être le maître incontesté des sprints avec une neuvième victoire cette saison dans cet exercice qui lui a permis de réduire de 21 à 14 points son retard sur le tenant du titre et leader du championnat.

"La course a été compliquée mais j'ai réussi à gagner, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré la pression. Cela s'annonce difficile pour le titre, mais il faut y croire jusqu'au bout. La situation est meilleure qu'hier (vendredi). Je vais essayer de gagner la course, c'est ma seule option, et espérer que Pecco (Bagnaia) soit en difficulté", a déclaré Martin.

Martin a "rêvé de ce titre toute [s]a vie"

Avec 25 points en jeu dimanche, le Madrilène sera toutefois encore condamné à l'exploit s'il veut créer la surprise et faire mentir les pronostics. Même s'il remporte le Grand Prix sur le circuit Ricardo-Tormo, il faudra que Bagnaia termine au-delà de la cinquième place. "Ce n'est pas moi qui ai le plus à perdre. Je vais tout donner pour remporter la course et prendre des risques car je n'ai rien à perdre. J'ai rêvé de ce titre toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi près, mais en même temps j'en suis loin. J'espère y arriver mais il ne faut pas trop se faire d'illusions et rester bien concentré", a ajouté l'Espagnol.

Martin a bien rebondi lors du sprint samedi après-midi après des qualifications compliquées en fin de matinée : nerveux et auteur de plusieurs erreurs, il n'avait pris que la sixième place sur la grille alors que Bagnaia, meilleur temps des repêchages (Q1), avait enchaîné en réalisant le deuxième chrono de la Q2.

Parti en fond de deuxième ligne, Martin, comme souvent, a pris un superbe départ pour arriver au premier virage en troisième position, juste derrière Bagnaia. Au deuxième tour, l'Italien a manqué un freinage et le Madrilène n'a pas laissé passer l'offrande. Revenu dans la roue du leader Sud-Africain Brad Binder (KTM) et de l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), Martin a ouvert les gaz en grand dans le huitième des 13 tours : il a d'abord dépassé son compatriote dans le premier virage, avant de profiter d'une erreur de Binder pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher.

Bagnaia "reste confiant"

Le sextuple champion du monde de la catégorie Marc Marquez, qui dispute son dernier week-end avec Honda après 11 saisons en MotoGP chez le constructeur japonais, a réalisé une jolie remontée pour prendre la troisième place après être parti neuvième. Vinales, qui s'était élancé en pole, a, lui, reculé au quatrième rang. "J'ai tout donné pour essayer de décrocher le podium. J'ai beaucoup poussé, j'ai failli tomber plusieurs fois, mais j'ai réussi. Je le voulais pour remercier mon équipe", a déclaré l'Espagnol, en larmes au moment de recevoir sa médaille.

Derrière ce quatuor, Bagnaia a géré sa course pour conserver sa cinquième place, résistant bien aux assauts de son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini), qui l'avait privé de la victoire dimanche dernier au Qatar en le doublant à trois tours de l'arrivée.

"J'ai fait une erreur en choisissant le pneu medium à l'arrière. J'ai perdu beaucoup de temps mais je reste confiant pour dimanche car si je fais le même résultat qu'aujourd'hui (samedi), je serai champion. Nous avons un bon rythme en course donc je pense que je pourrai me battre pour le podium. Nous aurons la pression tous les deux. L'écart de 14 points est très faible mais nous sommes encore devant donc dans la meilleure position", a souligné l'Italien.

Les Français n'ont pas brillé lors de ce sprint puisque Johann Zarco (Ducati-Pramac), pourtant troisième et donc en première ligne sur la grille, a terminé seulement 9e, alors que Fabio Quartararo (Yamaha), parti au 16e rang, a chuté en dépassant Bagnaia alors qu'il pointait en cinquième position après un superbe départ.

Bagnaia (Ducati) pourrait conserver son titre s'il termine la course parmi les cinq premiers

Le champion du monde en titre italien de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati) pourrait conserver son titre à l'issue du Grand Prix de Valence dimanche s'il termine la course parmi les cinq premiers.

Bagnaia compte 14 longueurs d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), le seul en mesure de le priver du doublé, alors qu'il reste 25 points maximum à distribuer à l'occasion du dernier Grand Prix de la saison. Plusieurs autres scénarios permettraient à l'Italien d'être sacré, alors que les chances de titre pour l'Espagnol sont minces mais existent tout de même.