MotoGP : premier podium pour le jeune Français Fabio Quartararo, deuxième en Catalogne

Fabio Quartararo entre dans le grand monde. Le jeune prodige français, âgé de 20 ans, a signé son premier podium en MotoGP, en se classant deuxième du Grand Prix de Catalogne, dimanche. Quartararo (Yamaha-SRT) a terminé derrière l'Espagnol Marc Marquez, champion du monde en titre et actuel leader du classement des pilotes.

L'Italien Danilo Petrucci (Ducati) monte sur la troisième marche du podium d'une course marquée par la chute dans les premiers tours de l'Espagnol Jorge Lorenzo (Honda), qui a entraîné avec lui les Italiens Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha) et l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha).

A FIRST EVER #MotoGP podium for @FabioQ20!!!



Just 12 days ago he had arm pump surgery, unbelievable! #CatalanGPpic.twitter.com/NctrqQgprD