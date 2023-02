Mondiaux de ski de fond : avec Jay et Jouve, le sprint français encore en bronze

Renaud Jay et Richard Jouve ont décroché, ce dimanche, la médaille de bronze du Team sprint lors des championnats du monde à Planica (Slovénie). Jay et Jouve n'ont été devancés que par les grands favoris norvégiens Paal Golberg et Johannes Klaebo, sacrés champions du monde, et les Italiens Francesco de Fabiani et Federico Pellegrino.

Ils ont offert à la France sa deuxième médaille des Mondiaux-2023 après la 3e place de Jules Chappaz jeudi et son huitième podium dans des championnats du monde. Sixième chrono des qualifications disputées dans la matinée, Jay et Jouve ont toujours joué les premiers rôles dans la finale derrière Golberg et Klaebo.

"Course difficile"

En s'élançant dans son dernier relais, Jouve était déjà assuré de décrocher une médaille, puisque Norvégiens, Italiens et Français avaient distancé leurs rivaux, notamment suédois, bien mal en point sur la neige lourde de Planica. Mais le leader de l'équipe de France et lauréat de la Coupe du monde 2021-22 de sprint, passé à côté de son épreuve individuelle (élimination en quart de finale), n'est pas parvenu à inquiéter Klaebo, avant de céder face à Pellegrino.

Jouve, 28 ans, compte désormais à son palmarès deux médailles olympiques (3e du sprint par équipes des JO 2018 et 3e du relais 4x10 km des JO 2022) et deux médailles sur des Mondiaux (3e du relais 4x10 km des Mondiaux 2019 et 3e dimanche). "C'était une course difficile, mais je suis satisfait de la journée de toute l'équipe", a salué Jouve.

"Je n'aurais jamais pensé avoir une médaille mondiale un jour. Comme on m'a fait confiance pour courir, l'objectif, c'était la médaille, je suis vraiment content d'avoir réussi à mettre Richard dans les meilleures dispositions", s'est félicité Jay qui s'est offert à 31 ans son premier podium à ce niveau.

D'autres médailles ?

Le ski de fond français n'a peut-être pas terminé sa moisson de médailles à Planica, avec mardi le 10 km libre où Delphine Claudel peut viser le podium et vendredi le relais 4x10 km, épreuve où les Bleus brillent avec trois médailles de bronze lors des trois précédents Mondiaux. La Norvège a remporté les trois premières épreuves masculines de ces Mondiaux, le sprint individuel (Klaebo) et le sprint par équipes, ainsi que le skiathlon (15 km classique + 15 km libre) grâce à Simen Krüger, devant Klaebo.

Considéré comme l'un des meilleurs fondeurs de l'histoire, Klaebo, 28 ans, a déjà remporté trois médailles lors des Mondiaux de Planica. Il totalise désormais huit titres mondiaux et à son palmarès figurent aussi cinq titres olympiques et trois globes de numéro 1 mondial. Si la Norvège domine les épreuves masculines, la Suède est sans rivale dans les épreuves féminines avec trois titres en autant d'épreuves.

Le sprint par équipes a été remporté dimanche par Emma Ribom et Jonna Sundling, devant les Norvégiennes Anne Kalva/Tiril Weng et les Américaines Jessie Diggins/Julia Kern. Les Suédoises avaient monopolisé le podium du sprint individuel avec l'or pour Sundling, l'argent pour Ribom et le bronze par Maja Dahlqvist. Le skiathlon (10 km classique + 10 km libre) a été remportée par Ebba Andersson, devant une autre Suédoise Frida Karlsson.