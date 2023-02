Mondiaux de ski alpin : Mikaela Shiffrin reine du géant, cruelle désillusion pour Tessa Worley

À quoi tient une médaille ? Deux immenses championnes, Mikaela Shiffrin et Tessa Worley, ont commis une petite erreur en fin de deuxième manche, quand les destins basculent. Les skis de Worley se sont accrochés, entraînant une chute sur le dos, une glissade en douceur vers les filets et la disqualification. Quelques secondes plus tard et quelques portes plus bas, Shiffrin a su rétablir un déséquilibre afin de limiter la casse et l'emporter pour douze centièmes de seconde, une poussière de temps.

Les deux skieuses, aux premiers rangs après la première manche, fonçaient pour marquer l'histoire. Un pari une nouvelle fois tenu pour Shiffrin, alors que Worley doit se contenter de ses souvenirs dorés, regardant l'Italienne Federica Brignone et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel monter sur le podium pour l'argent et le bronze. "Je n'y croyais pas parce que je m'imaginais tout +foirer+ et perdre dans la deuxième manche", a révélé Shiffrin après la course. "J'ai poussé aussi fort que j'ai pu. À la fin, (…) j'étais incrédule, je me suis sentie fière et aussi chanceuse."

Sept titres, quatre disciplines

L'équipe de France à domicile reste ainsi scotchée à deux médailles, celles d'Alexis Pinturault, soit autant que l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui gagne peu importe les disciplines, les pistes et les circonstances. Mercredi matin, les suiveurs du circuit ont recraché leur tasse de café lors de la révélation par l'équipe américaine du départ brutal de son entraîneur historique Mike Day, remercié par le clan Shiffrin après sept ans de collaboration, en plein milieu de la compétition la plus importante de l'année.

Le lendemain, l'Américaine a gagné un septième titre mondial dans une quatrième discipline différente après le slalom (2013, 2015, 2017, 2019), le super-G (2019) et le combiné (2021). La skieuse de 27 ans a rendu hommage à son entraîneur de longue date: "Merci pour ces sept ans. Il a été une partie intégrante de mon équipe, et il a été là lors des moments les plus incroyables de ma carrière, et les plus difficiles", a-t-elle dit avec émotion.

Avec sept titres individuels aux Championnats du monde, elle rejoint au palmarès la Suédoise Anja Pärson, les Autrichiens Toni Sailer et Marcel Hirscher, et la Française Marielle Goitschel. Seule l'Allemande Christl Cranz (15 médailles dont 12 titres) a remporté plus de titres et de médailles que Shiffrin, des exploits incomparables avec les Mondiaux annuels des années 1930, dont certains avec peu de participants à l'époque de l'Allemagne nazie.

"Touché du doigt"

Lancée sur une saison canon en Coupe du monde - 11 succès pour un total de 85, à une victoire du record hommes et femmes confondus d'Ingemar Stenmark -, la skieuse du Colorado montre qu'elle a définitivement effacé l'échec des Jeux olympiques de Pékin en 2022 (aucune médaille, trois sorties de piste).

Si proche de Shiffrin à l'issue de la première manche, si loin dans la seconde, Tessa Worley a vu ses espoirs s'évanouir. À 33 ans, la Française, déjà double championne du monde du géant (2013 et 2017) rêvait d'un troisième sacre inédit pour le dernier grand défi de sa carrière, portée par son public, sur la même piste où elle avait conquis le petit globe de géant l'an dernier. "Ça s'arrête hyper brutalement, là, à rien du tout du public, a regretté la Française. Je m'imaginais devant ces gradins remplis de Français à chanter la Marseillaise... Mais ce n'est pas comme ça que la journée est écrite."

"L'idée était d'aller chercher quelque chose de grand, je l'ai touché du doigt", a-t-elle soufflé. Devancée de peu par Shiffrin, l'Italienne Federica Brignone, vice-championne olympique de la spécialité, a elle aussi remporté une deuxième médaille à Méribel après l'or du combiné en début de semaine dernière, venant à bout de la fièvre qui l'a cloué "au lit pendant quatre jours".