Mondiaux de ski à Courchevel : le champion Alexis Pinturault va-t-il décrocher une nouvelle médaille ?

Alexis Pinturault, tout juste auréolé du titre de champion du monde du combiné, va s'élancer en haut de la piste de l'Eclipse ce jeudi matin. Désormais, tous les efforts de sportif professionnel se font dans le but de réaliser le doublé. Le skieur de Courchevel avait dévalé la piste avec un temps global d'une minute et cinquante-trois secondes et s'apprête à enchaîner les virages avec beaucoup de confiance.

Le sportif déjà décoré de 34 médailles d'or et 75 podiums avait également décroché une troisième place sur une épreuve de Coupe du monde cette saison, dans cette discipline de vitesse qu'il affectionne particulièrement.

>> LIRE AUSSI - La France veut montrer son savoir-faire aux Mondiaux de ski de Courchevel

Marco Odermatt, un adversaire de taille

"Le super-G, c'est une discipline où je m'amuse. C'est une discipline où j'arrive à faire des bons résultats depuis le début de la saison, où je me sens plutôt bien sur mes skis. Donc à voir après ce qu'on peut faire, mais voilà, step by step", se rassure le champion de 31 ans, qui va faire face à une très grosse concurrence autrichienne et norvégienne. Mais c'est surtout le Suisse Marco Odermatt, numéro un mondial à 25 ans et grandissime favori, que Pinturault peut redouter. Le skieur français garde cependant la tête froide grâce aux encouragements de son public. Il espère affoler les chronos et faire résonner la Marseillaise dans toute la Savoie.