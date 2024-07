Mondial U20 de rugby : les Bleuets échouent dans leur quête d'un quatrième titre consécutif

L'équipe de France des moins de 20 ans, triple championne du monde en titre, a perdu son pari d'enchaîner un quatrième sacre consécutif, dominée vendredi soir au Cap par l'Angleterre (21-13), trop solide physiquement et au pack d'avants très efficace. Les Bleuets, qui espéraient offrir à leur manager Sébastien Calvet une victoire pour lui dire adieu avant qu'il ne prenne les commandes du club d'Agen, mais qui ont perdu trop de ballons, ont échoué face à des Anglais qui s'adjugent un quatrième titre dans la compétition, leur premier depuis 2016.

Les Français, qui ont terminé la rencontre à bout de souffle, avaient sans doute laissé trop d'énergie en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande (55-31). Même si la victoire anglaise est incontestable, au vu de leur puissance devant. Pendant 65 minutes, le demi de mêlée Léo Carbonneau, bien présent malgré une cheville touchée au match précédent, a été une nouvelle fois au four et au moulin, donnant de la voix pour encourager ses coéquipiers.

Un carton jaune qui change le cours du match

Quant au troisième ligne Mathis Castro Ferreira, l'un des meilleurs Français de la compétition, malgré une forte présence dans tous les secteurs - au grattage, au plaquage et aux percussions -, il a reçu un carton jaune à la 45e minute qui a changé le cours du match et permis aux Anglais de prendre l'avantage au score (15-6, 53e), puis de le garder jusqu'au terme de la rencontre.

Et encore l'addition aurait pu être plus lourde, mais heureusement pour les Français, l'ouvreur anglais Sean Kerr, pas très en veine, a raté deux pénalités et une transformation, et le troisième ligne toulonnais Joe Quere Karaba a permis d'éviter un essai du XV de la Rose en mettant sa main sous le ballon à la 23e minute. La défense des protégés de Calvet, dont la touche a encore posé problème, a tenu bon jusqu'à la 36e minute, et un essai tout en force du deuxième ligne Joe Bailey (7-3, 36e).

Les Bleus ont tout tenté jusqu'à la sirène

Grâce à une pénalité après la sirène, l'ouvreur et capitaine des Bleuets, le Rochelais Hugo Reus, a réduit le score avant de rejoindre les vestiaires (7-6). La deuxième période a vu la domination anglaise, notamment en mêlée, s'accentuer, les Français subir puis être touchés mentalement, devenir fébriles et enchaîner les fautes de main.

L'Angleterre a ensuite pris le large au score, sans le lâcher, tandis que les Français, usés physiquement, ont tout tenté jusqu'à la sirène, essayant de produire leur jeu, fait de vitesse et de spontanéité, mais en vain. Une maigre consolation : le superbe essai à la sirène de l'arrière Mathis Ferté, plein d'opportunisme. Pour le panache !