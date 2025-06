Mondial des clubs : DAZN annonce des innovations pour une «compétition en immersion»

Le diffuseur de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, la plateforme britannique DAZN, a promis "une compétition en immersion" grâce à des dispositifs innovants comme les caméras sur les arbitres ou des joueurs, en présentant son dispositif mardi à Paris.

La plateforme britannique DAZN, diffuseur de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, a promis "une compétition en immersion" grâce à des dispositifs innovants comme les caméras sur les arbitres ou des joueurs, en présentant son dispositif mardi à Paris. Le tournoi permettra "un accès inédit aux joueurs et aux clubs pour suivre la compétition en immersion", a expliqué le responsable éditorial de DAZN Stefano Bernabino.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Mondial des clubs : la Fifa promet un pactole d'un milliard de dollars aux 32 participants

Les arbitres seront notamment équipés d'une "ref cam" pour un programme diffusé après les rencontres, certains joueurs de Go Pro à l'échauffement et des membres des staffs techniques de micros pour une utilisation lors des émissions d'après-match. Le tournoi disputé du 14 juin au 13 juillet sera "la compétition la plus accessible du monde" pour Brice Daumin, le directeur général de DAZN France.

Mamadou Sakho et Claude Makélélé rejoignent l'équipe des consultants

Les deux anciens internationaux français, Mamadou Sakho et Claude Makélélé, rejoignent l'équipe des consultants de la plateforme le temps de la compétition. En décembre dernier, DAZN avait acquis les droits TV internationaux de la Coupe du monde des clubs pour un montant d'environ un milliard d'euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Elle a sous-licencié à TF1 le premier match du Paris SG face à l'Atlético Madrid le 15 juin (21h), ainsi que la finale de la compétition le 13 juillet (21h). La plateforme britannique, qui par ailleurs continue de "discuter avec la LFP" pour distribuer et produire la nouvelle chaîne de la Ligue 1, diffusera quant à elle gratuitement, moyennant la création d'un compte, l'intégralité des 63 matches du tournoi.