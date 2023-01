Mondial de handball masculin : la France prête à décoller face à la Pologne !

Décrocher un septième titre. Ce sera l'objectif des Bleus à l'occasion du 28e championnat du monde de handball masculin qui débute ce mercredi en Pologne. Et pour l'occasion, la France entrera dans l'arène dès le début de la compétition, en affrontant le pays hôte. Alors, l’ambiance dans l’Arena de Katowice, au Sud de la Pologne, s’annonce bouillante. Mardi soir, en s’entraînant, les Bleus ont découvert les lieux : le Spodek. Une immense salle omnisport en forme de soucoupe volante, qui date de la Pologne communiste, fabriquée en bêton et acier, et recouverte d’écailles brillantes.

C’est là que la France va défier la Pologne. Le gardien Vincent Gérard en salive d’avance : "Pour avoir déjà joué en Pologne, les gens sont de fervents supporteurs, mais c’est toujours très fairplay et jamais agressif. Alors forcément quand on supporte, on siffle et on hue un peu." Le portier français ajoute : "On s’attend clairement à une vraie ambiance de fête du handball".

La France face à 12.000 fans polonais

Près de 12.000 spectateurs bruyants et déchainés sont attendus dans cette Arena, qui fait la fierté de Katowice et même du pays tout entier. Kamil travaille pour l’organisation polonaise de la compétition : "Nous avons vendu tous les billets. Le public va dire : vive la Pologne, allez la Pologne, et pas : allez les Bleus".

A propos de cette salle en forme de une soucoupe, Guillaumes Gilles le sélectionneur des bleus explique, lui, avec humour : "elle est prête à s’envoler et on voudrait bien faire partie de ceux qui s’envoleront dans cette compétition".