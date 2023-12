Mondial de handball : de nombreux supporters à Roissy pour accueillir les Bleues au lendemain de leur sacre

Après leur victoire face à la Norvège (31-28) ce dimanche au Danemark, c'est l'heure du retour en France pour les handballeuses, championne du monde pour une troisième fois de leur histoire. Une trentaine de supporters sont venus les acclamer ce lundi et en ont profité pour se faire signer ballons, tee-shirts et autres goodies.

Reçues par l'Élysée lundi soir

Tous avaient encore des étoiles dans les yeux après cette victoire, comme Maëva, l'une des plus fidèles supportrices des Bleues. Il était impossible, pour elle, de manquer l'arrivée de ses idoles. "J'ai quitté un peu plus tôt le travail, comme c'est assez calme avant les vacances. J'ai hésité un peu, mais je me suis dit qu'il faut venir les soutenir, surtout le sport féminin. Moi-même handballeuse, je trouve que le handball féminin commence à devenir un peu médiatisé, à l'image des garçons", explique-t-elle.

Cette fan qui, comme toutes les autres, a multiplié les photos avec les joueuses et notamment avec Léna Grandveau, 20 ans, révélation de ce Mondial avec ses cinq buts inscrits en finale. Un accueil très chaleureux pour les championnes du monde qui sont en route ce lundi soir vers l'Élysée pour être reçues par Emmanuel Macron.