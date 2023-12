Mondial de Handball féminin : en Moselle, de nombreuses supportrices derrière les Bleues pour la finale

Les Bleues vont-elles obtenir leur troisième titre de championnes du monde de handball ? Pour cela, il va falloir battre la Norvège, qui a fait plusieurs fois déchanter les Françaises, en les privant notamment d'un titre mondial en 2021. Ce dimanche soir, à 19 heures, la montagne norvégienne se dressera donc une nouvelle fois face aux Bleues, qui n'ont pas perdu un seul match depuis le début de la compétition. Si le duel s'annonce corsé, les supporters y croient, comme ceux qu'Europe 1 a rencontrés en Moselle.

>> LIRE AUSSI - Mondial de Handball féminin : les Bleues retrouvent la Norvège pour un 3e titre

Fan de handball depuis plus de dix ans, Réjane est "excitée. Je suis impatiente et j'y crois." Cette Mosellane de 47 ans n'a manqué aucun match depuis le début de la compétition. Pour ce soir, elle est sereine, car selon elle, tous les signes sont au vert. "Je suis très superstitieuse. Je m'accroche vraiment aux signes. Le 17 décembre 2017, on est en finale contre la Norvège et on gagne. Donc je me dis là, cinq ans après jour pour jour, c'est sûr que ça se passe comme ça. J'y crois."

"J'y crois à 200%"

Même enthousiasme chez Chloé, présidente du groupe de supporters du club de handball de Metz. "J'y crois à 200 %. Il y a cinq Messines en équipe de France, donc j'ai confiance dans la capacité qu'elles vont avoir à se mobiliser pour ramener la victoire à la maison."

Une victoire qu'elles comptent fêter au Green Dogs'Beer, le bar partenaire de Metz, où elles se sont données rendez-vous pour soutenir les Bleues. "On espère qu'on sera nombreux pour donner de la voix, mais on est toujours à peu près une trentaine, ça nous arrive d'arriver avec des tambours… Et il faut croire que notre voix résonne jusqu'au bout de l'Europe parce qu'elles ont gagné tous leurs matchs jusqu'à présent. Maintenant, il va falloir gagner le plus important : la finale."

Une finale au goût d'éternel duel puisque c'est la cinquième fois que les Françaises affrontent les Norvégiennes en finale du Mondial.