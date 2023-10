Mondial-2030 sur trois continents : «Uniquement pour des raisons financières», assure Dominique Rocheteau

Une coupe du monde, trois continents. Le 4 octobre dernier, la Fifa a annoncé avoir trouvé un accord avec les confédérations européenne, africaine et sud-américaine de football autour d'une candidature unique pour le Mondial-2030. Hormis les matchs d'ouverture qui se dérouleront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, la Coupe du monde 2030 se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Pour l'occasion, Dominique Rocheteau, l'une des légendes des "Verts" de Saint-Etienne et de l'équipe de France de football, s'est exprimé dans l'émission Le studio des légendes et revient sur la décision de la Fifa de jouer le Mondial sur trois continents.

"L'image du football en prend un coup"

Interrogé sur le sujet, l'ancien international français s'est tout de suite positionné. "Pour moi, c'est uniquement pour des raisons financières et pour faire plaisir à certains pays. Une coupe du monde doit se jouer dans un pays, voire deux, mais pas dans trois continents", assure Dominique Rocheteau au micro de Jacques Vendroux. Ce dernier précise par ailleurs que la Fifa pourrait avoir son siège officiel à Paris pour des raisons fiscales. "On perd plein de choses actuellement, ce n'est pas bon du tout", s'inquiète le journaliste.

Pour Dominique Rocheteau, "l'image du football en prend un coup, il faut faire attention". "Je suis dans les stades, je rencontre des gens qui, de plus en plus, me disent qu'ils préfèrent aller regarder un match de rugby", déplore l'ancien stéphanois.