Coupe du monde de football 2030 : le trio Espagne-Portugal-Maroc planche sur sa candidature commune

La Fifa a dévoilé, ce mercredi 4 octobre, une formule inédite pour son Mondial 2030, qui soulève nombre de questions. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européenne, africaine et sud-américaine se sont accordées autour d'une candidature unique, présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais prévoyant trois matches en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

"Trois continents et six pays"

Cent ans après la première édition à Montevideo, la Coupe du monde masculine "unira donc trois continents et six pays", promet l'instance du football, qui doit encore valider les critères techniques et n'attribuera officiellement la compétition que fin 2024.

Il est important de rappeler que la candidature initiale provient de trois pays (Maroc, Espagne et Portugal) et leur président de fédération se sont revus à Lisbonne, ce mercredi matin. Ce rendez-vous a donc rassemblé Fernando Gomes (Fédération portugaise), Fouzi Lekjaa (Fédération royale marocaine) et Pedro Rocha (Fédération royale espagnole) et a servi à poursuivre la préparation de cette candidature.

Lors de cette réunion à Cidade do Futebol, le siège de la Fédération portugaise, les dirigeants des trois fédérations ont décidé de présenter, le 28 octobre prochain, la lettre d'intention qui amorcera la formalisation de leur dossier, répondant ainsi à l'une des exigences du processus de candidature. Cette lettre commune sera présentée à Rabat, en présence des représentants des trois fédérations.