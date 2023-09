Mondial 2023 : «Rendez-nous fiers et heureux», les encouragements de Macron au XV de France

"Vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde" : Emmanuel Macron est venu encourager les joueurs du XV de France lundi, leur demandant de rendre les Français "fiers et heureux", à quatre jours du match d'ouverture du Mondial 2023 de rugby contre la Nouvelle-Zélande. Le président s'est rendu au camp de base de l'équipe à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine et a salué un à un les joueurs de Fabien Galthié ainsi que l'encadrement.

"Vous êtes à la maison, vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde, il n'y a pas de doutes à avoir", leur a-t-il lancé, tout en se défendant de "vouloir leur mettre la pression".

"Vous êtes la plus grande équipe"

Alors que les Français affronteront les Néo-Zélandais, triple vainqueurs de la compétition, en match d'ouverture vendredi au Stade de France (21h15), Emmanuel Macron les a appelés à "rentrer dans la compétition avec détermination". "Pas de place pour l'économie, donnez tout. Vous êtes la plus grande équipe", a-t-il répété.

"On est souvent passés à deux doigts" de remporter la Coupe du monde, les Français ayant échoué trois fois en finale, dont une de justesse (8-7) contre la Nouvelle-Zélande en 2011, a relevé le chef de l'Etat. "Vous serez des frères d'armes qui se battront jusqu'à la dernière seconde (...). L'équipe est plus grande, la nation est plus grande que chacun d'entre vous. Mais rendez nous fiers et heureux", a-t-il conclu. Le président devait ensuite déjeuner avec le XV de France, qui s'entraînera à 16h30.