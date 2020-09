Mercato : transfert record pour Saint-Etienne qui vend Wesley Fofana à Leicester

Le feuilleton est enfin terminé : Saint-Etienne et Leicester se sont mis d'accord mardi sur le transfert du jeune défenseur français Wesley Fofana au club anglais pour une transaction d'un montant record pour les Verts en matière de cession de joueurs. Les deux clubs se seraient entendus selon la presse spécialisée sur un montant de 40 millions d'euros environ, dont 5 millions d'euros de bonus, mais le transfert ne sera officialisé qu'après la traditionnelle visite médicale que Fofana (19 ans) devrait passer mercredi avant de signer un contrat de cinq ans.

La cession à Arsenal d'un autre défenseur à l'été 2019, William Saliba, âgé de 19 ans, s'étaient conclue sur un montant de 25 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus. À l'époque, l'ASSE avait obtenu que Saliba lui soit prêté la saison dernière, mais le joueur n'avait pu disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet dernier. Ce ne sera pas le cas pour Wesley Fofana, originaire de la région marseillaise, formé chez les Verts où il est arrivé en 2015 et qui avait prolongé son contrat le 21 avril dernier jusqu'en 2024. Son départ à Leicester, actuel leader du championnat d'Angleterre, qui a dû faire face à la concurrence de West Ham, a été l'objet de longues négociations commencées au début de l'été et au cours desquelles le prix de cession a grimpé de 25 millions d'euros à 40 millions d'euros.

La raison financière l'emporte

De quoi faire fléchir la position longtemps inflexible du manager général Claude Puel qui refusait ce départ et qui aurait préféré plutôt le céder à la fin de cette saison. Mais la décision de vendre a été prise de "manière collégiale" par le Directoire, dont fait partie Puel et les actionnaires (Bernard Caïazzo et Roland Romeyer), souligne le communiqué du club stéphanois, qui a accepté l'offre "compte tenu du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire". En attendant, l'ASSE perd un authentique espoir qui avait été définitivement lancé au plus haut niveau par Claude Puel la saison dernière.

Wesley Fofana, qui n'est pas encore international espoirs après avoir gagné la Coupe Gambardella en 2019, a eu le temps de jouer, la saison dernière, 14 matches de Ligue 1 (quatre pour 2020-2021) et six en coupe de France dont la finale, deux en coupe de la Ligue et deux en Ligue Europa. Il avait aussi participé à deux rencontres en 2018-2019 sous la direction de Jean-Louis Gasset. "À seulement 19 ans, il est désormais considéré comme l'un des plus grands talents français de sa génération", reconnaît l'ASSE dans son communiqué.