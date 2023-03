Mbappé nouveau capitaine des Bleus : «J'ai été un peu surpris», reconnaît Robert Pirès

On n'en oublierait presque que la course à l'Euro 2024 débute dès vendredi soir pour les Bleus. Il faut dire que la réception des Pays-Bas en marge des éliminatoires du prochain championnat d'Europe a été plutôt éclipsée cette semaine par une décision du sélectionneur Didier Deschamps. Celle de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé (24 ans). Le buteur parisien succède donc à Hugo Lloris, qui a mis un point final à sa carrière internationale dans la foulée du Mondial 2022, et décroche un statut qu'Antoine Griezmann aurait rêvé d'obtenir. Le joueur de l'Atlético Madrid (117 sélections - 42 buts) a été affecté par ce choix allant même, selon L'Equipe, jusqu'à s'interroger sur la suite à donner à sa carrière sous le maillot flanqué du coq.

"Quand on voit les joueurs qu'il y avait ou qu'il y a encore par rapport à la sélection, pour moi, c'était tout à fait logique que le brassard revienne à Antoine Griezmann", a estimé dans Europe 1 Sport Robert Pirès, champion du monde en 1998 avec les Bleus. Selon l'ancien joueur d'Arsenal, le natif de Mâcon aurait mérité récompense pour sa "longévité" et sa "continuité". Antoine Griezmann porte le maillot de l'équipe de France depuis 2014 et a toujours bénéficié de la confiance de Didier Deschamps, y compris lorsque ses performances en club déclinaient. Il n'a d'ailleurs pas manqué le moindre match en équipe de France depuis le 13 juin 2017, soit 74 rencontres consécutives. "Griezmann, c'est un peu 'son homme'. Son joueur, son soldat. Donc j'ai été un peu surpris. Déçu aussi pour Antoine Griezmann, parce qu'il l'attendait et surtout le méritait", poursuit Robert Pirès.

"S'il le lègue à Kylian, cela veut dire qu'il le voit dans la durée"

Selon lui, il aurait été préférable d'attendre encore un peu avant de confier le brassard à l'attaquant du PSG. "Bien évidemment, je n'ai rien contre Kylian Mbappé. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que c'est un peu trop tôt parce qu'il a déjà d'énormes responsabilités, même s'il les assume. Il l'a fait lors de la dernière Coupe du monde", salue Pirès. Le Bondynois s'était en effet illustré au Qatar, terminant meilleur buteur avec huit réalisations dont un triplé en finale face à l'Argentine. Une compétition lors de laquelle Antoine Griezmann avait également brillé, tient à rappeler l'ex-joueur de l'OM. "Pour moi, il a été le meilleur joueur français sur l'ensemble de la Coupe du monde. Donc je suis surpris du choix de 'DD', mais on respecte comme d'habitude".

De son côté, Christian Karembeu, coéquipier de Pirès (et de Deschamps) lors de l'épopée de 98, approuve la décision du sélectionneur. "Je comprends l'avis de Robert mais je connais très bien Didier (...) et il sait que s'il le donne (le capitanat) à Kylian, cela veut dire qu'il a tous les paramètres requis pour être capitaine. Et donc moi, ça ne me surprend pas parce que Didier a été capitaine très jeune et très tôt. Et s'il le lègue à Kylian, cela veut dire qu'il le voit dans la durée". La première étape pour Kylian Mbappé sera de mettre les siens sur de bons rails en vue de la qualification à l'Euro 2024 qui se disputera en Allemagne.