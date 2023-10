Tennis : rivalité Djokovic-Alcaraz, chances françaises... Les enjeux du Rolex Paris Masters 2023

Toutes les stars du tennis, ou presque, sont à Paris-Bercy cette semaine. Le Rolex Paris Masters, dernier Masters 1000 de la saison, débute ce lundi à l'Accor Arena. Malgré l'absence de Rafael Nadal, le plus grand tournoi du monde en intérieur aura fière allure avec la présence des numéros 1 et 2 mondiaux, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Une finale Djokovic-Alcaraz ?

Si le Serbe a déjà remporté le tournoi à six reprises, il n'est pas venu faire de la figuration. Il veut tourner la page de la finale de l'an passé, perdue face au jeune phénomène danois Holger Rune. "J'adore la compétition. Je me fixe toujours de nouveaux objectifs. Gagner un nouveau tournoi du Grand Chelem, terminer numéro 1 mondial... Et, croyez-moi, je suis ici pour gagner comme tous les tournois que je dispute", prévient Novak Djokovic, aperçu en tribunes lors de la finale de la Coupe du monde de rugby au Stade de France, remportée par l'Afrique du Sud.

Tous les fans de tennis se prennent à rêver d'une nouvelle finale entre "Djoko" et l’Espagnol Carlos Alcaraz, comme à Wimbledon, comme à Cincinnati. À moins qu'un Français vienne bousculer la hiérarchie. Ils seront huit dans le tableau final. Parmi eux, Adrian Mannarino, le numéro 1 tricolore, ou bien Gaël Monfils, de retour dans le Top 100 et récent vainqueur de son 12e titre en carrière à Stockholm.

"Je suis vraiment impatient", confie Arthur Fils, relève du tennis français

Les spectateurs auront également un œil sur les performances d'Arthur Fils, 19 ans, la relève du tennis français, qui est impatient de retrouver le public parisien. "J'ai vécu des émotions l'année dernière qui étaient superbes. Je suis vraiment impatient. Ça ne veut pas dire que je vais gagner, ça veut juste dire que je vais bien profiter dans une ambiance de folie", salive le jeune Tricolore.

Le natif de Bondoufle, près de Paris, tentera de se hisser au moins en quarts de finale, un stade qu'il n'a encore jamais connu en catégorie Masters 1000. Un quart hypothétique qu'il pourrait d'ailleurs jouer face à Novak Djokovic, présent dans sa moitié de tableau. Peut-être l'une des dernières grandes émotions tennistiques dans cette salle, puisque d'après L'Équipe, le tournoi devrait se disputer à La Défense Arena de Nanterre dès 2025.