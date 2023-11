Marseille-Lyon : L’OL montre sa solidarité derrière leur entraîneur Fabio Grosso, après son agression

Fabio Grosso a affirmé qu'il allait mieux et attend désormais que les autorités prennent les bonnes mesures pour éviter ce genre d'incident. Il a le sentiment que ce qu'il s'est passé à Marseille pourrait souder un groupe et une équipe bien mal en point en championnat et à quelques heures d'un match capital au Groupama Stadium contre Metz, un autre mal classé.

"J'ai senti entre eux une grande cohésion"

Et si les incidents de Marseille et les blessures subies par l'entraîneur Fabio Grosso avaient pour effet de ressusciter l'équipe lyonnaise ? L'arrivée du technicien italien, mi-septembre, n'a pas eu l'effet escompté sur les résultats de l'équipe.

Pire, les observateurs décrivaient un vestiaire miné par des guerres de clans et des joueurs se défiant de plus en plus d'un coach perdant ses nerfs et occupé à chercher la taupe qui renseignait les journalistes. Aujourd'hui tout ça semble oublié. Grosso a vu un groupe soudé à l'entraînement.

"J'ai senti entre eux une grande cohésion, un grand état d'esprit pour montrer qu'on a de grandes qualités, pour montrer qu'on a un grand esprit d'équipe", explique l'entraîneur. Même discours d'unité chez le gardien Antony Lopes.

Prochain objectif : gagner contre Metz

"Je pense que cela a resserré les liens. J'ai senti un groupe derrière le coach et qui avait envie de se servir de tout ce qui a pu se passer dimanche pour essayer de le retranscrire en quelque chose de positif, en termes de résultat sportif", témoigne le gardien de l'OL.

L'union sacrée est donc décrétée à Lyon. Avec un tout premier objectif : gagner contre Metz ce dimanche à 13 heures, ce qui serait le premier succès lyonnais en championnat depuis six mois.