JO : plusieurs lignes de métro ouvertes toutes la nuit samedi à Paris pour le marathon pour tous

Dans la nuit de samedi à dimanche, huit lignes de métro seront ouvertes toute la nuit à Paris pour permettre aux participants du marathon pour tous de rentrer chez eux à l'issue de la course, a annoncé mardi Ile-de-France Mobilités (IDFM). Les lignes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 14 rouleront sans s'arrêter pour la dernière nuit avant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques dimanche.

Le RER C aussi ouvert

Seules certaines stations sur chacune de ces lignes seront desservies. Le RER C sera lui aussi ouvert aux stations Bibliothèque-François Mitterrand, Saint-Michel et Invalides pour offrir des correspondances avec le métro, jusqu'à environ 3h00 du matin.

Le marathon pour tous est une course organisée dans le cadres des Jeux olympiques qui doit permettre à des athlètes amateurs de courir dans la soirée de samedi sur le même parcours que les athlètes olympiques qui auront concouru le matin-même.

40.000 coureurs attendus

Environ 40.000 coureurs doivent participer à l'évènement amateur, dont le départ sera donné de l'Hôtel de ville de Paris à 21h00. Une course de 10 km au coeur de Paris est également prévue avec un départ de l'Hôtel de ville à 23h30. Les deux courses s'achèveront à l'esplanade des Invalides, en passant par le château de Versailles pour les participants au marathon.

IDFM a aussi décidé de renforcer les lignes de bus de nuit "afin de permettre à tous les Franciliens de vivre cette expérience inédite". Deux lignes de Noctilien, qui font le tour de Paris, circuleront avec une fréquence d'un bus toutes les trois minutes au lieu de 20 minutes pendant les Jeux, voire 30 minutes en temps normal.

Pour permettre aux spectateurs de se déplacer jusque tard dans la nuit à Versailles, le RER C sera renforcé depuis la station Versailles-Château en soirée. Des bus articulés de 100 places circuleront également entre cette gare versaillaise et la station La Motte Picquet-Grenelle à Paris toutes les dix minutes entre minuit et 3h00 du matin.