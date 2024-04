Marathon de Paris : des participants toujours plus nombreux, un record pour cette 47e édition

C’est le grand jour pour les coureurs du marathon de Paris ! À 8h15 précises, ils s’élanceront depuis les Champs-Elysées pour un parcours de 42,195 km à travers les lieux emblématiques de la capitale. Et pour cette 47e édition, le marathon de Paris va battre un nouveau record de participants, avec 54.000 participants venus des quatre coins du monde.

"Une ambiance incroyable"

"Ça fait beaucoup de monde ça ! Beaucoup plus que ce que je pensais !", s'étonne Hamit, un New-Yorkais. Pour son premier marathon, il a préféré le courir ici à Paris plutôt que chez lui. "C’est une ville magnifique. Je veux faire mon premier marathon ici. J’ai regardé le marathon de New York cette année et je veux le courir évidement, mais je pense que c’est mieux de commencer ici", admet-il au micro d'Europe 1. Comment expliquer ce succès ? Pour Bryan, lui aussi novice, c’est la capitale et son patrimoine qui attirent. "Le marathon de Paris, c'est l'un des plus connus. Pour le côté France, la ville musée, pour l'image. Paris, c'est Paris", explique le coureur.

L’opéra Garnier, Notre-Dame de Paris, la tour Eiffel : le parcours est somptueux et on ne s’en lasse pas. "Je l'ai fait en 2013 et on était parti sur les Champs-Elysées avec la vue sur la Concorde. Le soleil se levait, c'était magnifique", se souvient Julien, deux participations au compteur. Il y aussi cet engouement et cette foule massée le long des barrières. "C'est vraiment un marathon que j'aime parce qu'on est à la maison, parce que ma famille peut venir m'encourager, mes amis, mon club. C'est vraiment particulier, il y a une ambiance incroyable", raconte Anaïs Quemener, première française l’an dernier. Un cocktail détonnant qui continue de séduire. Cette année quasiment un participant sur deux est un bizuth.