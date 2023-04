Manchester City - Bayern : les retrouvailles très attendues entre Guardiola et Tuchel en Ligue des champions

Pep Guardiola s'est dit heureux lundi de se mesurer à nouveau à Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Bayern Munich qui, lorsqu'il était à la tête de Chelsea, avait battu en 2021 Manchester City en finale de la Ligue des Champions. Les Citizens accueillent mardi les Munichois en quarts de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes, et Guardiola pourrait tenir une nouvelle chance de mener enfin son équipe à la victoire finale s'il parvient à écarter de sa route le Bayern de Tuchel. "C'est un honneur d'être là contre un club de l'élite comme le Bayern, et je suis heureux d'être là", a déclaré l'entraîneur espagnol lors d'une conférence de presse lundi.

Ce match sera aussi pour lui une nouvelle occasion de se mesurer à Tuchel, renvoyé par Chelsea en septembre et maintenant à la tête du Bayern, où il remplacé Julian Nagelsmann fin mars. "J'étais triste mais je l'ai félicité ainsi que Chelsea pour sa victoire", s'est rappelé l'entraîneur espagnol, évoquant le souvenir de la finale perdue de 2021. Évoquée dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), ce duel entre les deux entraîneurs devrait tenir toutes ses promesses : "Si on regarde les confrontations directes entre les deux, on voit que Tuchel a toujours causé des problèmes à son mentor et il espère en faire de même demain", a déclaré le consultant Alexis Menuge.

"Plus pragmatique"

Les deux entraîneurs, qui espèrent prendre le meilleur l'un sur l'autre, se différencie de par leurs profils respectifs. "Tuchel est beaucoup plus pragmatique que Guardiola dans le sens où ce dernier veut gagner à sa façon, c'est à dire quelque que soit la situation de son équipe. Tuchel se sert plus de la qualité de son effectif pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Il ne cherche pas à absolument appliquer une seule tactique", a analysé Jimmy Algerino dans Europe 1 Sport.

Mais Pep Guardiola pourra compter sur un atout de taille, Erving Halland, là où Thomas Tuchel devra se passer de son attaquant Erc Maxim Choupo-Moting. "J'essaie de déterminer leurs qualités dans tous les compartiments du jeu. Cela aurait été difficile avec Julian Nagelsmann et cela le sera aussi avec Tuchel", a déclaré Pep Guardiola, qui a passé trois saisons à la tête du Bayern entre 2013 et 2016. Il a conduit le club bavarois à trois titres en Bundesliga mais affichant avec lui un palmarès vierge en Ligue des champions après l'avoir remportée deux fois avec Barcelone (2009 et 2011).